Inter x Fluminense: veja quem segue nos times que se enfrentaram na Libertadores de 2023

Valencia era um dos principais jogadores do Inter na época, mas perdeu gols no jogo da volta. Jefferson Botega / Agencia RBS

Inter e Fluminense começam a decidir uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil na quarta (30). Às 21h30min, no Beira-Rio, as duas equipes disputam o jogo de ida, com a volta marcada para 6 de agosto, no Maracanã.

Após quase dois anos, os clubes voltam a se cruzar em torneio de mata-mata. Na última oportunidade, nas semifinais da Libertadores de 2023, os cariocas levaram vantagem. Posteriormente, o Fluminense foi campeão ao vencer o Boca Juniors por 2 a 1.

Contra o Inter, em 2023, o Tricolor Carioca buscou um empate em 2 a 2 na partida de ida, no Rio, com um jogador a menos. Na volta, no Beira-Rio, perdia por 1 a 0 até os últimos 10 minutos da segunda etapa. Entretanto, John Kennedy e Cano viraram a partida e protagonizaram um dos maiores traumas recentes da torcida colorada.

Quem segue nas duas equipes?

Inter

Do lado colorado, três titulares da derrota pela Libertadores devem estar entre os 11 iniciais da Copa do Brasil: Rochet, Vitão e Alan Patrick. Bruno Henrique entrou na segunda etapa em 2023, mas em 2025 costuma ser titular.

Já Enner Valencia e Mercado, que iniciaram o último confronto, devem estar no banco nesta quarta-feira, assim como Anthoni, que foi reserva na eliminação do torneio continental.

Fluminense

Do lado do Fluminense, a lista de remanescentes é maior. Com relação ao jogo que classificou o time para a final da Libertadores, Fábio, Guga, Keno, Ganso e Cano foram titulares em 2023 e seguem na equipe. Já Martinelli, John Kennedy e Lima entraram na segunda etapa e também continuam no elenco.

O ex-Grêmio Thiago Santos estava no banco de reservas na classificação carioca e deve estar nesta quarta.

Personagem mudou de lado

Renê ficou marcado negativamente pela eliminação em 2023 e hoje defende o próprio Fluminense. Mailson Santana / Fluminense FC/Divulgação

Em 2023, Valencia ficou marcado com um dos "culpados" pela eliminação do Inter ao perder chances claras de gol no jogo de volta. Outro nome que foi bastante criticado pelo torcedor foi o lateral-esquerdo Renê. O jogador é lembrado até hoje por falhas nas duas partidas.

Desde o começo de 2025, Renê defende o Fluminense e costuma dividir a posição com o colombiano Fuentes. No Mundial de Clubes, o ex-Inter levou vantagem e atuou em cinco das seis partidas da equipe na competição.