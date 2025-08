Inter x Fluminense se enfrentam no Beira-Rio.

O confronto entre Inter e Fluminense, válido pela ida das oitavas da Copa do Brasil, será às 21h30min desta quarta-feira (30) . A partida ocorre no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

O Colorado vem de um empate contra o Vasco em 1 a 1 pelo Brasileirão. Na última fase da Copa do Brasil, eliminou o Maracanã, do Ceará.

Já o Fluminense perdeu na última rodada do Campeonato Brasileiro para o São Paulo por 3 a 1. Na Copa do Brasil, eliminou a Aparecidense, de Goiás, na última fase.

Escalações confirmadas para Inter x Fluminense

Arbitragem para Inter x Fluminense

Onde assistir a Inter x Fluminense

Como chegam Inter e Fluminense

Inter

Após a parada para o Mundial de Clubes, o Inter ainda não perdeu. Foram quatro jogos no Campeonato Brasileiro, sendo três vitórias e um empate. A equipe marcou cinco gols e sofreu dois.

Para a partida, Roger deve promover duas alterações entre os titulares com relação ao último jogo. Vitão, que estava suspenso, retorna aos 11 iniciais. Já Carbonero, que entrou na segunda etapa contra o Vasco, deve ser titular contra o Fluminense.

Fluminense

Ao contrário do Inter, o Tricolor Carioca não vem de uma boa sequência. Após uma grande campanha no Mundial de Clubes, sendo eliminado nas semifinais, o Fluminense acumula quatro derrotas desde a competição. Todas no Campeonato Brasileiro.