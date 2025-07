Inter x Ceará: tudo sobre o jogo da 15ª rodada do Brasileirão 2025. Arte GZH

Inter e Ceará se enfrentam neste domingo (20), às 11h, pela 15ª rodada do Brasileirão 2025. O jogo ocorre no Beira-Rio, em Porto Alegre.

O Colorado vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o Vitória, na 13ª rodada. O Ceará, que entrou em campo pela 14ª, perdeu para o Corinthians, por 1 a 0.

AO VIVO: Inter x Ceará na Jornada Digital da Gaúcha

Escalações para Inter x Ceará

Inter: Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique, Wesley, Carbonero e Alan Patrick; Borré. Técnico: Roger Machado.

Ceará: Bruno; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Diego, Fernando Sobral, Galeano, Lucas Mugni e Pedro Henrique; Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

Arbitragem para Inter x Ceará

Davi De Oliveira Lacerda (ES), auxiliado por Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM). VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)

Onde assistir Inter x Ceará

GZH acompanha o jogo em tempo real;

Siga a narração torcedora em GZH (App Store e Google Play)

A Jornada Digital da Gaúcha começa às 9h;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 10h15min;

O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

O Premiere anuncia a transmissão.

Como chegam Inter e Ceará

Inter

Após vencer o Vitória por 1 a 0 no sábado (12), o Inter deixou a zona de rebaixamento. Na 14ª colocação, com 14 pontos, a equipe não entrou em campo pela 14ª rodada, no meio de semana, já que o Bahia, adversário da partida, teve confronto pelos playoffs da Sul-Americana.

Para a partida, o técnico Roger Machado deve manter a mesma base da escalação que enfrentou o Vitória. O lateral-esquerdo Bernabei deve ser a principal novidade, com Victor Gabriel retornando à zaga.

Ceará

Na 10ª colocação, com 18 pontos, o Ceará vem de derrota para o Corinthians por 1 a 0, em partida disputada na quarta-feira (16). Em contrapartida, no jogo anterior, o time venceu o clássico contra o Fortaleza por 1 a 0.

Para enfrentar o Colorado, o clube terá o retorno do centroavante Pedro Raul e do atacante Pedro Henrique, ex-Inter.

Ingressos para Inter x Ceará

Pensando em ter grande presença do público, o Inter preparou uma promoção de ingressos para o confronto. Sócios colorados poderão levar um acompanhante por apenas R$ 10, válido nas Áreas Livres e nos portões 2,3 e 7.

A promoção se aplica a todas as modalidades, com exceção da "Coloradinho" e da "Academia do Povo". A venda dos ingressos começou na quarta-feira (16), já o check-in está aberto desde segunda-feira (14).

As modalidades "Nada Vai Nos Separar" e "Campeão do Mundo" seguem com descontos de 40% e 80%, respectivamente. Para o público geral, a venda dos ingressos abre nesta quinta-feira (17).

Inter preparou uma promoção de ingressos para a partida. Inter / Divulgação

