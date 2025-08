Inter volta a concentrar elenco para priorizar alimentação e descanso antes da Copa do Brasil

Técnico Roger Machado definirá escalação em treino na tarde desta terça-feira. Ricardo Duarte / Inter

O regime de concentração é a régua que mede a importância do jogo para o Inter. Depois de permitir que os jogadores dormissem em suas casas antes das partidas disputadas à noite em Porto Alegre, o técnico Roger Machado alterou a programação antes de enfrentar o Fluminense, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

— Eu gosto de não fazer a concentração, por exemplo, mas agora a gente está optando em levar os jogadores para o hotel para que a gente consiga ter um controle maior na alimentação, principalmente, que é bem importante para tu acumular de novo energia e no descanso dos atletas — explicou ele após o empate com o Vasco, no último fim de semana.

Alterações na escalação

A tendência é de que o time tenha duas alterações em relação à última rodada do Brasileirão, com o retorno do zagueiro Vitão, que cumpriu suspensão, e Carbonero, que havia sido preservado e atuou apenas no segundo tempo.

O último treino, que vai definir a escalação para o confronto, ocorre na tarde desta terça-feira (29), no CT Parque Gigante. O Colorado recebe o time carioca no Beira-Rio às 21h30min desta quarta (30).

Provável time

A provável formação tem: Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique, Wesley, Alan Patrick e Carbonero; Borré.

— Vai ser na gestão do tempo e no descanso dos jogadores, e acredito que a gente vai chegar 100% sim, porque este acúmulo destes quatro jogos (Vitória, Ceará, Santos e Vasco) são mais acúmulos que vão dar a condição de que a gente consiga evoluir do que provavelmente nos tire condição para esses jogos decisivos — ponderou Roger.