Inter vence o Corinthians com um jogador a menos e sai da zona de rebaixamento do Brasileirão sub-20

Inter volta a jogar pela competição na próxima semana. Rafaela Frison / Inter / Divulgação

Após quatro partidas sem vitória, o Inter voltou a vencer pelo Brasileirão sub-20. No Estádio Passo D'Areia, contra o Corinthians, a equipe fez 1 a 0, com um gol marcado na segunda etapa.

Na primeira metade, o Inter chegou a abrir o placar aos 15 minutos, com Chrysthyan. No entanto, a arbitragem assinalou impedimento no lance e anulou o gol.

Sete minutos depois, o time viveu um momento complicado na partida. O meia Denis Marfo recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.

Por mais que estivesse com um jogador a menos, o Inter não deixou de buscar o gol e conseguiu abrir o placar aos 22 minutos da segunda etapa. Marlon invadiu a área pelo lado direito e tentou cruzar. No fim das contas, a bola foi em direção ao gol e surpreendeu o goleiro adversário, morrendo no fundo das redes: 1 a 0.

Com o resultado, o Inter salta duas posições e vai para o 17º lugar, com 15 pontos. Sendo assim, o time saiu da zona de rebaixamento. Na próxima rodada enfrenta o Fortaleza, fora de casa, na terça-feira (8).