Inter vence o Ceará, abre distância para o Z-4 do Brasileirão e entra na zona da Sul-Americana

O Inter venceu o Ceará, no Beira-Rio, na manhã deste domingo (20), e chegou ao segundo jogo seguido somando três pontos no Brasileirão. Em ritmo mais forte desde o começo em relação ao que havia feito diante do Vitória, o Colorado venceu por 1 a 0, com gol de Alan Patrick aos 23 do primeiro tempo, e abriu cinco pontos para a zona de rebaixamento.

O Inter voltará a campo para encarar o Santos de Neymar, na quarta (23), às 21h30min, na Vila Belmiro.

O retorno de Bernabei foi a grande novidade na escalação do Inter para encarar o Ceará. Com o argentino na lateral esquerda, Victor Gabriel voltou à zaga para ser o companheiro de Vitão. Do meio para frente, Roger Machado repetiu a formação usada diante do Vitória, na rodada anterior.

No Ceará, o técnico Léo Condé contou com os retornos dos atacantes Pedro Henrique e Pedro Raul, desfalques na derrota para o Corinthians. Suspenso, o meia Lucas Mugni deu lugar a Matheus Araújo no meio-campo.

Inter abre o placar no primeiro tempo

O jogo começou em alta intensidade. O Inter teve mais a bola e uma maior ocupação do campo de ataque, mas o Ceará também se mostrou perigoso. A primeira chance foi colorada na arrancada da partida com Wesley, que recebeu passe de Alan Patrick e parou no goleiro Bruno Ferreira. Os visitantes responderam aos 3 minutos, em chute de Lucas Lima que passou perto após erro de Aguirre, que perdeu a bola para Pedro Henrique.

O lateral argentino quase se recuperou do erro aos 7. Após um belo passe de Carbonero, Aguirre chutou com força e acertou o travessão. Carbonero voltou a aparecer bem aos 10, quando deixou Bruno Henrique em boa condição de finalizar, mas o chute parou no zagueiro William Machado. O Ceará respondeu na sequência em dois lances. Primeiro, o paraguaio Galeano acertou a trave. Depois, Vitão salvou quase em cima da linha no rebote.

De tantas chances, o gol chegou aos 23. E foi colorado. Em uma jogada que começou com Bruno Henrique perdendo e recuperando a bola em disputa com Pedro Henrique, Borré apareceu como se fosse um ponta pela direita e fez o cruzamento na medida para Alan Patrick só empurrar para as redes e abrir o placar no Beira-Rio. O Ceará reclamou de falta do volante colorado na disputa, mas o árbitro Davi De Oliveira Lacerda confirmou o gol.

A vantagem fez o Inter diminuir o ímpeto. Os 68% de posse de bola até o gol de Alan Patrick caíram para 51% ao final do primeiro tempo. O Ceará, porém, não conseguiu traduzir essa maior presença ofensiva em grande perigo para Rochet. O único lance de maior susto foi aos 43, quando Pedro Raul chegou a balançar as redes, mas estava em claro impedimento.

Segundo tempo

O Inter voltou para o segundo tempo repetindo o que fez na arrancada do jogo. No primeiro minuto, Wesley e Alan Patrick fizeram uma boa combinação para servir Borré. O colombiano tentou um toque de bico na saída do goleiro e mandou raspando a trave esquerda.

O jogo do segundo tempo foi físico, com disputas mais duras e reclamações dos dois lados. Marllon e Matheus Bahia levaram cartões cedo. Em um deles, aos 10, a falta que gerou a advertência foi batida por Alan Patrick e defendida por Bruno Ferreira em nova chance colorada.

Léo Condé fez duas mudanças aos 14 tentando mudar o rumo da partida com as entradas de Rafael Ramos e Lourenço nos lugares de Fabiano Souza e Lucas Lima no Ceará. Roger respondeu com Bruno Tabata e Luís Otávio nas vagas de Carbonero e Bruno Henrique.

Mesmo com as trocas, o Inter não conseguiu manter o ritmo ofensivo e começou a correr riscos. Aos 28, Pedro Raul dominou na área e optou pelo passe sem finalizar. A chance caiu nos pés de Pedro Henrique, travado por Bernabei. Roger tentou recuperar a força ofensiva com Valencia e Gustavo Prado nas vagas de Borré e Wesley, aos 32. Mas foi o Ceará que levou perigo logo na sequência com Pedro Raul, que parou em Rochet.

A reta final do jogo teve o Ceará mais dentro do campo de um Inter que esperava a chance do contra-ataque. Diego Rosa foi a última troca de Roger no lugar do desgastado Thiago Maia.

A postura do Inter foi de segurar o resultado no final. E quase que ele escapou aos 39 em cabeçada de Pedro Raul, que acertou o travessão subindo entre Aguirre e Vitão.

Susto que serve de alerta para jogos futuros sobre o perigo de recuar com uma vantagem curta. Mas os três pontos foram confirmados pelo gol de Alan Patrick no primeiro tempo.

BRASILEIRÃO — 15ª RODADA — 20/7/2025

INTER (1)

Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia (Diego Rosa, 34’/2T), Bruno Henrique (Luís Otávio, 20’/2ºT); Wesley (Gustavo Prado, 32/2ºT), Alan Patrick e Carbonero (Tabata, 20’/2ºT); Borré (Valencia, 32/2ºT). Técnico: Roger Machado.

CEARÁ (0)

Bruno Ferreira; Fabiano Souza (Rafael Ramos, 14’/2ºT), Marllon, William Machado, Matheus Bahia; Lucas Lima (Lourenço, 14’/2ºT), Dieguinho (Fernando Sobral, 34’/2T); Galeano, Matheus Araújo (Aylon, 22’/2ºT), Pedro Henrique (Tubarão, 34’/2T); Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

GOL: Alan Patrick (I), aos 23min do 1º tempo;

CARTÕES AMARELOS: Carbonero (I); Matheus Bahia, Marllon (C);

PÚBLICO TOTAL: 31.976;

PÚBLICO PAGANTE: 30.054;

RENDA: R$ 846.264,00;

ARBITRAGEM: Davi De Oliveira Lacerda (ES), auxiliado por Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM). VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE);

LOCAL: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).