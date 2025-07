Inter vence jogo-treino contra Brasil de Farroupilha

O Inter realizou um jogo-treino contra o Brasil de Farroupilha, nesta manhã de sábado (5), no CT Parque Gigante. O Colorado ganhou a atividade por 3 a 1. O técnico Roger Machado oportunizou chances para praticamente todos os jogadores nos dois tempos. Porém, um titular importante foi a baixa.

A opção da comissão técnica de Roger Machado foi por utilizar dois times diferentes. A equipe titular teve os retornos de Rochet , recuperado de fratura na mão, Victor Gabriel, de lesão no tornozelo, e Carbonero , de lesão muscular. A escalação inicial teve: Rochet; Alan Benitez, Clayton, Victor Gabriel e Ramon; Thiago Maia, Bruno Henrique, Wesley, Alan Patrick e Carbonero; Borré.

O único gol do primeiro tempo foi assinalado por Thiago Maia . O meio-campista está atuando como primeiro volante, enquanto o clube prospecta um novo substituto para Fernando, lesionado.

Na segunda etapa, a equipe teve: Anthoni; Yan Henrique, Mercado, Vitão e Pablo; Luis Otávio, Diego Rosa, Bruno Tabata, Oscar Romero e Gustavo Prado; Enner Valencia. O equatoriano balançou as redes duas vezes , enquanto Denilson descontou para a equipe da serra.

O Brasil de Farroupilha, que disputa a Divisão de Acesso, teve a seguinte escalação no teste: Pablo; Bebel, (Peixoto) Vitor Lottis (Bruno), Lucas Wendel, Rafael Klein (Diego Hoffmann) e Dinamite; Adenilson (Lucas Oliveira), Vitório (Jocenir) e Maurício (Marco Antônio); Giovanni (Denilson) e Marcos Paulo (Helamã)

A baixa do jogo-treino foi Braian Aguirre . O lateral-direito não participa dos trabalhos no campo desde a última quinta-feira (3). O clube não se manifestou sobre a ausência até o momento.

O domingo (6) será de folga para o elenco. A reapresentação está agendada para segunda-feira. A retomada do calendário ocorre no próximo sábado (12), às 16h30min, contra o Vitória, no Beira-Rio.