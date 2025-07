Inter terá retorno de quase todos os lesionados antes da retomada do Brasileirão

Roger terá reforços. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

O retorno de Rochet aos treinos nesta segunda-feira (30) reduz ainda mais a lista de lesionados de Roger Machado para a sequência da temporada. A volta do uruguaio ao gol é mais uma das consequências da pausa do calendário para a disputa do Mundial de Clubes, que permitiu ao Inter recuperar uma série de jogadores ou machucados ou esgotados. Agora, restam quatro em tratamento, sendo que um deles pode voltar já no primeiro jogo.

Nas últimas rodadas antes da parada, o Colorado chegou a ter um time inteiro de desfalques. Desta vez, até atletas que não atuaram em 2025 poderão ficar à disposição.

É o caso de Gabriel Mercado, que havia rompido os ligamentos cruzados do joelho no ano passado, e volta a ficar à disposição. O próprio Rochet só esteve em campo por 45 minutos pelo Inter. Outras peças que foram ausência por muito tempo, como Carbonero e Victor Gabriel, também estão aptos.

A seguir, veja a situação de quem está ainda na lista do departamento médico e não retornou aos treinos, bem como suas perspectivas para a temporada.

Os lesionados

Bruno Gomes

O lateral-direito sofreu uma ruptura de ligamento cruzado no joelho no primeiro jogo da temporada, contra o Guarany de Bagé. Teve de passar por cirurgia e está em fase de recuperação. O protocolo prevê ao menos nove meses até o retorno. Deve voltar apenas nas rodadas finais do Brasileirão.

Bernabei

O lateral-esquerdo teve uma lesão muscular grau 3 na coxa no jogo contra o Bahia, pela Libertadores, em 28 de maio. O prazo de recuperação é de quase dois meses. Por isso, mesmo que ainda não esteja treinando, deve voltar a tempo para enfrentar o Vitória na volta dos jogos, em 12 de julho.

Fernando

Seu caso é mais grave. No jogo contra o Fluminense, teve uma ruptura parcial dos ligamentos cruzados posteriores do joelho. Não é tão grave como o de Bruno Gomes, mas a tendência é de até cinco meses de ausência. Se voltar, será no final de novembro. Está na fisioterapia.

Vitinho

Enquanto o Inter discute sua permanência por uma extensão do empréstimo com o Dínamo de Kiev, o meia-atacante trata de uma fratura no cotovelo sofrida na partida contra o Fluminense. Fez uma cirurgia e está se recuperando. Pode voltar no início de agosto.