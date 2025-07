Inter terá "reforço" ofensivo para a próxima partida do Brasileirão 

Bernabei deve retornar ao elenco titular. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

Com Bernabei em campo, o Inter só não fez gol em uma partida em 2025. Mesmo sendo lateral-esquerdo, o argentino é uma das maiores forças ofensivas do time de Roger Machado. E, por isso mesmo, é um "reforço" festejado.

O que ilustra isso foi a declaração do treinador colorado na entrevista após o suado 1 a 0 sobre o Vitória. Perguntado sobre a lateral esquerda, Roger respondeu:

— Acho que Bernabei volta. Ele já trabalhou, vem sendo inserido gradativamente. E essa semana, se tudo der certo, ele deve estar integrado ao grupo novamente e estar à disposição para o próximo jogo. Eu penso e desejo.

Ao terminar com "desejo", deu um sorriso que gerou outras risadas na sala de imprensa. Prova da importância do jogador.

Nos 25 jogos que atuou na temporada, o Inter só não fez gol contra o Palmeiras, no Beira-Rio. Inclusive, por ironia do destino, Bernabei falhou no lance que virou o 1 a 0 dos paulistas. Fora isso, em todas as outras partidas, o time de Roger Machado foi às redes.

Bernabei marcou duas vezes, uma contra o Avenida no Gauchão, outra contra o Nacional-URU pela Libertadores. Deu quatro assistências (contra Caxias, Grêmio, Flamengo e Cruzeiro).

Seus números impressionam, especialmente os ofensivos. Tem média superior a uma conclusão por jogo, gera um passe para finalização a cada 50 minutos, deu 38 dribles. Defensivamente, ajuda também, com 116 recuperações de bola nesses 25 jogos.

Análise tática

Para além dos dados, a avaliação das ações em campo evidencia sua importância. O analista tático do Grupo RBS Cristiano Munari aponta:

— Bernabei é peça fundamental no funcionamento ofensivo do Inter. Ele é o jogador que causa confusão na marcação adversária porque pode ser o lateral que passa por fora enquanto o extrema vem para dentro ou também avançar por dentro com o extrema ficando por fora para dar amplitude.

O colunista recorda que, no ano passado, o mecanismo funcionou perfeitamente quando fazia dobradinha com Wesley, em uma variação que dificulta a marcação. Seu retorno precisa ser comemorado, segundo ele, porque, como é um um jogo no Beira-Rio, sua presença vai acrescentar muito diante do Ceará. Contra o Vitória, o Inter sentiu sua falta, principalmente no primeiro tempo, quando jogou o Victor Gabriel por ali.

O argentino tem treinado normalmente desde segunda-feira (14), inclusive participou do jogo-treino contra o Sindicato dos Atletas Profissionais. Ele não entra em campo desde a vitória sobre o Bahia que classificou o Inter para as oitavas de final da Libertadores. Naquela noite de 28 de maio, sofreu uma lesão muscular de grau 3 na coxa esquerda. Voltará a campo pouco menos de dois meses depois.

Para a alegria de Roger e alívio da torcida.

Bernabei em 2025

25 jogos

2.190 minutos

2 gols

4 assistências

28 finalizações

7 finalizações no gol

43 passes para finalização

4 grandes chances criadas

38 dribles

78% acerto nos passes

29% acerto nos cruzamentos

4 cartões amarelos

9 jogos sem levar gol

1 erro que levou a gol

116 recuperações de bola