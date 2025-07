Inter terá reforço na defesa contra o Ceará pelo Brasileirão

Bernabei participou novamente do treino. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

O segundo treino da semana, realizado nesta terça-feira (15), indicou que o Inter terá um reforço festejado na defesa contra o Ceará. Para o jogo de domingo, 11h, o técnico Roger Machado poderá contar com Bernabei. O lateral-esquerdo participou normalmente da atividade, assim como já tinha ocorrido na segunda-feira, e está à disposição.

Sem Bernabei, Roger usou duas improvisações no time, no sábado passado, no 1 a 0 sobre o Vitória. No primeiro tempo, tentou Victor Gabriel, zagueiro, pelo lado. Na segunda etapa, inverteu o lado de Aguirre, colocando-o na esquerda e fazendo Alan Benítez ingressar na partida. Tudo isso porque, segundo o próprio técnico, Ramon está em má fase e precisa se recuperar antes de voltar a receber oportunidades.

No treino desta terça-feira, a equipe passou por um circuito físico no gramado, dando ênfase pra força e resistência. Depois, houve atividades em espaço reduzido, trabalhando aspectos técnicos. No final, foram feitos exercícios de posse de bola.

Com o retorno de Bernabei, a dúvida passa a ser no meio-campo. A tendência é de que Ronaldo retome o lugar à frente da zaga, como primeiro volante. O mistério fica por conta do segundo homem, se Bruno Henrique ou Thiago Maia.

O Inter treinará mais quatro vezes antes de enfrentar o Ceará. O time de Fortaleza jogará antes. Na quarta-feira, recebe o Corinthians.