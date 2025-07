Inter sonda volante da seleção colombiana

Juan Portilla atua no Talleres, da Argentina. NELSON ALMEIDA / AFP

A prioridade do Inter é contratar um novo volante para substituir Fernando. Desta forma, o Colorado sonda alguns nomes no mercado na busca por um “camisa 5”. Juan Portilla, da seleção da Colômbia e do Talleres, da Argentina, desperta o interesse. Houve uma conversa inicial entre as partes.

Aos 26 anos, Portilla tem sido convocado à seleção nacional pelo futebol de destaque dos últimos anos. Ele atuava pelo América de Cali até ser vendido ao Talleres no começo de 2024 por cerca de US$ 2 milhões. São três partidas pelas Eliminatórias, mais chamadas frequentes ao lado de Rafael Borré.

Características do jogador

Portilla tem características de um típico primeiro volante, mas com qualidades ofensivas apreciadas na participação do jogo. Ele é o líder na equipe argentina em interceptações e possui bons números em acerto de bolas longas e passes.

As valências foram enaltecidas internamente no Departamento de Futebol colorado que realizou a sondagem. Andres Fassi, presidente do Talleres, admitiu o contato para Zero Hora. O dirigente disse que considerou a investida baixa e quer a permanência do atleta.

Portilla tem vínculo até dezembro de 2027 e cláusula de rescisão na casa de US$ 6 milhões. O Atlético-MG também teria interesse no jogador, que esteve no radar do Grêmio, por indicação de Gustavo Quinteros, em janeiro de 2025.

O nome do estrangeiro é o segundo a vazar para reforçar o meio-campo colorado nos últimos dias. O primeiro foi do uruguaio Alan Rodriguez, do Argentino Juniors, considerado da segunda função do setor. Logo, uma investida não inviabilizaria a outra pelo posicionamento distinto.