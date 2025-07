Inter renova contrato com goleiro criado na base

Anthoni foi o titular do gol colorado no primeiro semestre do ano.

O Inter anunciou, nesta sexta-feira (25), a renovação de contrato com Anthoni até dezembro de 2029 . Formado na base, o goleiro soma 52 jogos com a camisa colorada.

Anthoni fez parte da conquista do Gauchão e foi o titular do gol colorado durante todo o primeiro semestre deste ano, substituindo Rochet, que voltou recentemente de lesão.

No final de junho, a reportagem de Zero Hora apurou que o goleiro de 23 anos buscava valorização salarial dentro do clube. O empresário de Anthoni defendia que o salário do jogador estava defasado na comparação com os demais titulares do time.