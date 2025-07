Inter recorre ao STJD contra penas de D’Alessandro e Bisol no Gauchão

Os dois foram denunciados no artigo 243-F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) , que trata de "ofender alguém em sua honra, por fato relacionado diretamente ao desporto". A pena prevista é de multa de R$ 100 a R$ 100 mil e suspensão pelo prazo de 15 a 90 dias.

No âmbito estadual, em julgamento realizado em março, o gestor esportivo pegou 15 dias de suspensão , enquanto o vice-presidente de futebol foi advertido. O clube discorda das penas e, na última instância para o caso, tentará a completa absolvição.

Os dirigentes foram denunciados por declarações durante a disputa do Gauchão. Eles reclamaram da postura da Federação Gaúcha de Futebol e também alegaram que o Inter foi prejudicado pela arbitragem na competição.

