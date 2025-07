Inter recebe sinalização sobre situação contratual de Vitinho

Inter aguarda oficialização da situação de Vitinho Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Do ponto de vista do contrato, o atacante Vitinho não está mais vinculado ao Inter. O vínculo de empréstimo junto ao Dínamo de Kiev, da Ucrânia, tinha como prazo o dia 30 de junho.

Mesmo assim, o Inter segue tranquilo com o caso. Zero Hora apurou, nesta terça-feira (1º), que a direção colorada já tem uma sinalização nos bastidores de que a Fifa prorrogará da normativa que permitirá a permanência do atleta no Beira-Rio.

— Ainda dependemos do aval da Fifa para estender o contrato. Esperamos que isso possa ocorrer nos próximos dias. Mas não é um caso que nos cause preocupação, estamos tranquilos com relação à sua recuperação. Confiamos na permanência e na continuidade dele conosco — afirmou o vice de futebol do Inter, José Olavo Bisol, em entrevista a Zero Hora.

Empréstimo repassado

Jogador do Dínamo de Kiev, ele foi cedido ao Bragantino usando a regra da Fifa que permite que jogadores de clubes em zona de guerra podem sair para outros lugares sem quebra de vínculo. Em janeiro deste ano, o empréstimo foi repassado ao Inter.

Recuperação de lesão

Mesmo que a situação contratual seja resolvida logo, ele não poderá jogar imediatamente. No jogo contra o Fluminense, sofreu uma fratura no cotovelo esquerdo e teve de passar por cirurgia. Está em fase de recuperação e seguirá recebendo apoio do clube mesmo com o período no "limbo" contratual.