Inter recebe aval da Fifa para renovar com Vitinho

O Inter recebeu a autorização da FIFA para renovar com o atacante Vitinho. O ponta, que se recupera de uma fratura no cotovelo, prorrogará o vínculo até junho de 2026 em virtude da normativa pelo conflito entre Rússia e Ucrânia. Questões burocráticas impedem a oficialização.

O tempo é o mesmo da duração do vínculo com os ucranianos. Logo, a partir de julho de 2026, Vitinho poderá assinar com qualquer outro clube. O Inter acompanha a situação, mas garante respeito aos ucranianos para não avançar ainda sobre o tema. Situação semelhante passou Vitão, que era do Shakhtar, mas posteriormente assinou por três anos com o Colorado.