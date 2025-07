Inter poupa vaga de estrangeiro para posição considerada prioridade na janela de transferências 

Roger Machado deve receber reforço para compor o meio campo. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

Mesmo sem muitos recursos, o Inter tenta qualificar o elenco para as disputas do segundo semestre de 2025. A prioridade é um volante. Com isso, a direção sinaliza nos bastidores guardar a vaga de último estrangeiro para a posição.

A prospecção, em virtude da dificuldade financeira do clube, acontece com atletas livres no mercado ou que teriam uma liberação facilitada sem alto investimento. Desta forma, o mercado do exterior é visado, já que alternativas ficam livres a partir desta terça-feira (1º), data da mudança no calendário do futebol na maioria dos países.

O recado transmitido pelo Departamento de Futebol é que jogadores de outras nacionalidades interessam desde que sejam volantes e se enquadrem nas características para substituir Fernando, lesionado, com precisão de retorno para os últimos meses do ano. Com isso, somente trazendo um brasileiro para a posição o interesse em estrangeiro de outras funções poderá avançar.

Atualmente, o Inter tem oito atletas de fora do país no plantel. Rochet, Mercado, Aguirre, Alan Benítez, Bernabei, Oscar Romero, Carbonero, Valência e Borré preenchem as vagas. Não há movimentação para nenhum deles sair e o limite em competições da CBF é de oito por partida.