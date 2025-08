Inter pode ter média de um jogo a cada três dias em agosto; veja as datas

Time de Roger Machado ainda tem três competições para disputar neste ano. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

O peso da competência em se classificar nas copas (do Brasil e Libertadores) é lidar com um calendário recheado. Em agosto, o Inter poder ter média de um jogo a cada três dias — até nove partidas no mês.

Isso depende do duelo da volta das oitavas da Copa do Brasil, contra o Fluminense. Caso não consiga fazer o resultado necessário no Maracanã e termine eliminado, terá um jogo a menos nessa média, já que a ida das quartas do torneio está prevista para dia 27.

O Colorado abre o mês contra o São Paulo, neste domingo (3), pelo Brasileirão. Depois, tem o Flu, pela Copa, e Bragantino, na última rodada do primeiro turno.

Aí vem a "semana Flamengo": serão três jogos consecutivos contra o Rubro Negro — dois pela Libertadores (ida e volta das oitavas) e um pela 20ª rodada do Brasileirão. O mês termina para o Inter contra o Fortaleza, no Beira-Rio. Veja as datas abaixo.

Os jogos do Inter em agosto

3/8 - São Paulo (C) - 18ª rodada Brasileirão;

- Fluminense (F) - Volta das oitavas da Copa do Brasil; 9/8 - Bragantino (F) - 19ª rodada do Brasileirão;

- Flamengo (F) - ida das oitavas da Libertadores; 17/8 - Flamengo (C) - 20ª rodada do Brasileirão;

- Flamengo (C) - volta das oitavas da Libertadores; 23/8 - Cruzeiro (F) - 21ª rodada do Brasileirão;

- ida das quartas da Copa do Brasil*; 31/8 - Fortaleza (C) - 22ª rodada do Brasileirão.

*Só acontecerá em caso de classificação contra o Flu nas oitavas da Copa do Brasil. Adversário e local serão definidos em sorteio.

Produção: Leo Bender

