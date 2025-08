Inter perde Vitão por dois jogos; saiba quando o zagueiro será desfalque

Vitão não vai atuar contra São Paulo e Bragantino. Ricardo Duarte / SCI

O zagueiro Vitão, do Inter, voltou a ser julgado pelas declarações dadas após a partida contra o Corinthians, no dia 3 de maio, pelo Brasileirão. O defensor colorado estava atuando com efeito suspensivo após ter sido punido com dois jogos de suspensão pela Primeira Comissão Disciplinar da entidade.

No início da tarde desta quinta-feira (31), o Pleno do STJD derrubou o efeito suspensivo. Os julgadores decidiram manter a pena de dois jogos imposta no julgamento anterior. A decisão é definitiva e não cabe recurso.

Com isso, Vitão será desfalque do Inter nas duas próximas rodadas do Brasileirão, contra São Paulo e Bragantino. A punição, no entanto, não o impede de disputar a partida contra o Fluminense, no meio da próxima semana, pela Copa do Brasil.

A declaração de Vitão

Após o jogo contra o Corinthians, dia 3 de maio, em Itaquera, o zagueiro criticou a atuação do árbitro Paulo Cesar Zanovelli. O jogo terminou com derrota colorada por 4 a 2.