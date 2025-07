Inter perde para o Fortaleza e pode voltar à zona de rebaixamento no Brasileirão sub-20 nesta quarta

Leão bateu o Celeiro de Ases por 2 a 1, no Ceará. João Moura / Fortaleza EC

O Inter pode voltar à zona de rebaixamento do Brasileirão sub-20 nesta quarta-feira (9). Isso porque foi derrotado pelo Fortaleza por 2 a 1, pela 17ª rodada — a antepenúltima —, fora de casa, nesta terça-feira (8).

Atualmente em 17º, com 15 pontos, o Colorado só se mantém fora do Z-3 em caso de derrotas do Cuiabá para o Vasco e do Atlético-MG contra o Atlético-GO, nesta quarta. Qualquer outro resultado, deixa o Inter na zona de rebaixamento, pelo menos, até a próxima rodada.

O jogo

A equipe cearense abriu o placar logo no primeiro minuto de jogo no CT Ribamar Bezerra, no Ceará. Landerson chutou cruzado, a bola passou por todo mundo e encontrou Tomas Rocco, que só teve o trabalho de empurrar para as redes.

A partida seguiu relativamente equilibrada, com leve predomínio do Fortaleza. O time gaúcho pouco levou perigo.

Aos 36 do segundo tempo, o Fortaleza ampliou. Após um bate e rebate na pequena área, Peterson marcou. Quatro minutos depois, o capitão colorado João Dalla Corte recebeu o segundo amarelo e foi expulso.

Nos acréscimos da etapa final, pênalti para o Inter: Diego Coser foi derrubado por Guilherme Moura. Allex bateu, Cássio defendeu, mas no rebote, o atacante colorado marcou.

Próximos compromissos

O Inter só tem mais duas rodadas para evitar o rebaixamento. Nas próximas duas quartas-feiras, dias 16 e 23, o time comandado por Renan Brito encara o Bragantino, fora de casa, e o Santos, em Alvorada.

Produção: Leo Bender