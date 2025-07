Inter perde para o Bragantino e se complica no Brasileirão sub-20

Partida foi válida pela penúltima rodada da competição. (Fernando Roberto / Red Bull Bragantino)

A situação do Inter no Brasileirão sub-20 é alarmante. A derrota para o Bragantino, nesta quarta-feira (16), por 1 a 0, combinada com outros resultados, deixou a equipe na zona do rebaixamento. No CPD Atibaia, Davi Gomes marcou o único gol.

Neste momento, o Colorado está na 18° posição, somando 15 pontos, dentro do Z-3. Agora, tudo será decidido na rodada derradeira da primeira fase. Três clubes serão rebaixados.

Leia Mais Do que precisam Grêmio e Inter na última rodada do Brasileirão sub-20 para evitar o rebaixamento

O jogo

O time inicial do técnico Renan foi formado com Diego Esser; Yan Henrique, Evertow, Matheus Santos e Denis Marfo; Pablo, Marlon e Benjamin; Leandro Kauã, Allex e Luiz Felipe. Entre as opções no banco de reservas estava o meia Yago Noal, que já recebeu algumas oportunidades no time principal.

O primeiro tempo foi de poucas oportunidades, mas com volume maior dos donos da casa e intervenções importantes do goleiro colorado Diego Esser.

O Inter chegou ao ataque em três situações principais. Aos 14 minutos, quando Marlon foi acionado pelo lado direito e fez o cruzamento para dentro da grande área. Luiz Felipe tentou o desvio no segundo pau, mas não alcançou a bola.

Aos 40 minutos, Gustavo Reis defendeu com as pernas a conclusão de Luiz Felipe dentro da grande área. Ainda, nos acréscimos, Leandro Kauã recebeu na frente e saiu cara a cara com o goleiro, que conseguiu fechar o ângulo na linha de fundo.

Na volta do segundo tempo, o Bragantino abriu o marcador aos seis minutos. Em jogada individual, Davi Gomes foi costurando pelo meio e soltou uma bomba de perna direita, no ângulo de Diego Esser, sem chances de defesa.

Aos 23 minutos, o goleiro do Inter salvou o que seria o segundo. De dentro da pequena área, Yuri Leles concluiu de frente para o gol, de voleio, e Diego Esser conseguiu fazer a defesa de mão direita.

Aos 34 minutos, Evertow chegou a balançar as redes no rebote do goleiro adversário, mas a arbitragem marcou impedimento no lance. A jogada começou na conclusão de Leandro Kauã.

Aos 42 minutos, o Inter ainda teve a oportunidade na bola parada. Dentro da meia lua da grande área, Yago Noal arriscou direto e Gustavo Reis fez grande defesa no meio do gol. Pablo ainda teve a possibilidade no rebote, mas a conclusão saiu para fora.

Última rodada

O futuro na competição será decidido na última rodada. O Colorado terá o duelo contra o Santos, na próxima quarta-feira (23), às 15h, no Estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre.