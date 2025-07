Inter mantém 100% após retomada do Brasileirão e cresce em desempenho antes das copas

Borré (à frente) fez o segundo gol da partida. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Ganhar na Vila Belmiro, contra o Santos de Neymar, é sempre uma façanha. E foi graças a essa vitória que o Inter escalou a tabela e tem a mesma pontuação do oitavo colocado, o Fluminense, após 16 rodadas - e 15 jogos, pois está devendo o duelo com o Bahia.

O 2 a 1 elevou a equipe de Roger Machado a 20 pontos, eliminou o perigo de olhar para baixo na classificação e permite até pensar no G-6. Isso sem contar com a volta da confiança antes do mata-mata da Copa do Brasil.

— Sabíamos que esses três pontos, especialmente, nos fariam dar um salto muito grande. Então essa foi a tônica, pedir concentração máxima para esse jogo. A primeira vitória fora, o crescimento que teríamos, enquanto o adversário estava rondando ali o mesmo momento, da mesma altura da tabela do que nós. Readquirimos a regularidade alta no momento certo — comemorou Roger.

O técnico tem a celebrar também a subida de desempenho de todos os setores. Rochet salvou o Inter quando exigido, Vitão foi uma fortaleza na zaga, Thiago Maia protegeu e deu andamento no meio-campo, Alan Patrick deu assistência e participou do lance do pênalti e Borré marcou o segundo gol. Além deles, Bruno Henrique teve bom desempenho, Carbonero foi bem e abriu o placar, Aguirre se consolidou. Foi uma noite em que o time inteiro teve bom desempenho.

— O jogo se completou com grandes atuações, meus dois laterais também atuaram em grande nível. Penso que o Borré fez um grande jogo, não só pelo gol. Foi a vitória do coletivo, mas é que acaba sobressaindo algumas individualidades que conseguiram ter mais o controle técnico da partida, e para mim o Alan foi um desses destaques — completou.

Agora, o time retorna a Porto Alegre e os jogadores ganham folga nesta quinta-feira (24). Na sexta e no sábado, o técnico prepara o time para enfrentar o Vasco, às 18h30min de domingo. A tendência é de que haja algum rodízio no time. Uma mudança é certa, a de Vitão, que levou terceiro cartão amarelo. Mercado pode ganhar uma chance 10 meses depois da grave lesão no joelho. As outras devem ser no meio-campo.

— Pelo modelo de jogo, os jogadores mais desgastados são os de centro. Para pressionar mais alto, escolhemos um dos volantes para subir, eles são mais sacrificados. Então, desde o ano passado, sempre falei que jogadores de meio-campo vão aguentar 60, 70 minutos. Vamos precisar de peças novas, para manter o mesmo frescor de sempre. Vi vários atletas nossos exaustos no final — finalizou.

A partir de agora, inicia-se a contagem regressiva. O time tem uma semana para se preparar para buscar sua quarta vitória seguida e, na sequência, abrir a disputa das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Fluminense. O Inter pós-parada dá bons sinais à torcida.