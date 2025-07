Inter libera volante de reapresentação após reviravolta em negociação

Matheus Dias foi liberado da reapresentação do Inter. Ricardo Duarte / Internacional

Após praticamente encaminhar a saída do Nacional-POR, clube que defendeu na última temporada europeia, o meio-campista Matheus Dias poderá permanecer na equipe.

Houve sinalização de interesse na compra do jogador e há tratativas com o Inter para fechar a transação. Outros times do Exterior sondam o atleta, que foi liberado de se reapresentar no CT Parque Gigante nesta terça-feira (1º).

A autorização da direção colorada para a ausência nos treinos em Porto Alegre foi concedida em virtude da manifestação dos portugueses no interesse pela permanência do jovem, mas também pela falta de perspectiva de aproveitamento.

O volante está numa lista de negociáveis do clube. Desta forma, ele não seria utilizado pela comissão técnica de Roger Machado de imediato no segundo semestre.

Valor do negócio

O Nacional, que já tinha comunicado nos bastidores que não iria permanecer com o atleta, mudou a posição nos últimos dias. Houve sinalização do interesse da compra por 1,5 milhão de euros (cerca de R$9,6 milhões) por 80% dos direitos econômicos. O Colorado tem 60%.

Outras equipes do Exterior realizaram sondagens por conta do histórico de passagens pela seleção brasileira de base e pelas atuações no Nacional. Matheus Dias jogou 29 vezes, marcou um gol e deu uma assistência. Há tratativas e promessas de propostas mais vantajosas.

Trabalhos físicos

Enquanto nada é concretizado, o meio-campista realizará trabalhos físicos em São Paulo. A tendência é de que a situação seja resolvida em breve, já que as reapresentações na Europa estão previstas para os próximos dias, visando ao começo da temporada 2025/2026.