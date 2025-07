Inter leva multas que somam R$ 55 mil e recebe aviso da Conmebol

Uma das punições é referente ao uso de objetos pirotécnicos por parte da torcida colorada. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Inter levou duas multas e uma advertência na última leva de julgamentos e punições do Tribunal de Disciplina da Conmebol. As duas situações ocorreram na partida contra o Bahia, no Beira-Rio, na última rodada da fase de grupos da Libertadores.

A primeira foi pelo uso de objetos pirotécnicos por parte da torcida. A multa foi de R$ 27,5 mil. Mas a Conmebol mandou o aviso de que se o fato se repetir em algum outro jogo a punição será bem maior. O próximo jogo pela Libertadores no Beira-Rio será contra o Flamengo, no dia 20 de agosto. Por isso será importante evitar a repetição do fato.

A outra multa foi em um artigo que cita "filmagem da chegada de jogadores ao estádio". Mais uma multa de R$ 27,5 mil.

O atacante do Grêmio, Cristian Olivera, também recebeu uma multa de R$ 27,5 mil. O motivo foi ter chutado e danificado uma placa de publicidade na Arena após se irritar depois de perder um gol contra o Luqueño pela Copa Sul-Americana.