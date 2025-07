Inter inicia troca de iluminação no Beira-Rio

Clube vai instalar 244 refletores de tecnologia LED e aprimorar as luzes das membranas do estádio. Omar Freitas / Agencia RBS

Após a recente instalação dos novos telões, o Inter deu início a troca do sistema de iluminação do Beira-Rio nesta segunda-feira (7). Feita em parceria com a Brio, que ajuda a administrar o estádio, e a Silicon, empresa de tecnologia sustentáveis, a ideia é instalar 244 refletores de tecnologia LED e aprimorar a iluminação das membranas.

Conforme comunicado do Inter, os trabalhos têm previsão de conclusão até a primeira quinzena de agosto, não impactando os jogos que o clube disputará como mandante e nenhuma das demais atividades do estádio durante esse período.

Como funcionará a troca?

Em um primeiro momento, serão removidos os refletores atuais que já estão fora de operação, ainda de acordo com o clube. Na sequência, após o jogo de sábado (12), diante do Vitória, pelo Brasileirão, serão retirados os demais equipamentos.

Ao mesmo tempo, começará a instalação do novo sistema, que promete melhor qualidade de iluminação (com a possibilidade de realização de show de luzes) e menos custos para os donos do estádio: Inter e Brio.

Iluminação das membranas

Além da troca dos refletores, a iluminação cênica, das membranas, também será atualizada e aprimorada. Através dessas mudanças, o clube visa o Beira-Rio como um palco cada vez mais moderno e confortável para a torcida colorada.