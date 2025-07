Inter guarda vaga de estrangeiro e mantém negociação por volante do Argentinos Juniors

Argentino Juniors / Divulgação

Mesmo que já tenha atingido o limite imposto pela CBF de nove estrangeiros por súmula, o Inter trabalha com a possibilidade de agregar mais um ao elenco. O favorito para ocupar a vaga é Alan Rodríguez, do Argentinos Juniors, com quem a diretoria mantém negociações.

O Colorado apresentou uma oferta de compra pelo volante, que tem os direitos divididos com o Boston River, do Uruguai. O valor seria de 4 milhões de euros (mais de R$ 20 milhões).

Modelo de negócio

Porém, o negócio travou no modelo do negócio e em algumas exigências do clube argentino. Entre elas, a taxa de 15% que precisa ser repassada ao atleta, conforme estabelece a regulamentação daquele país. O Inter pretende destravar a situação nesta semana.

Estrangeiros no elenco colorado:

Rochet

Aguirre

Benítez

Mercado

Bernabei

Romero

Carbonero

Borré

Valencia

Há o entendimento de que será possível administrar, seja por conta de estratégia, lesões ou suspensões, deixando um jogador de fora da lista de relacionados a cada partida, por competições nacionais.

Chegada de Richard

A contratação de Richard já era um indício de que o Inter priorizava um estrangeiro para outra função do meio-campo. O volante, que chega para preencher a lacuna deixada pelo lesionado Fernando, é tratado como um negócio de ocasião.