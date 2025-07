Inter fica perto de acerto com volante uruguaio e define novo planejamento para o meio-campo

Alan Rodríguez (E), 25 anos, está proximo do Inter. MAURO PIMENTEL / AFP

O Inter está a poucos de detalhes de contratar o volante uruguaio Alan Rodríguez, 25 anos, do Argentinos Juniors. O atleta é peça-chave para o novo planejamento do técnico Roger Machado para o meio-campo.

A negociação está em estágio avançado e depende de poucos ajustes, como forma de pagamento e quitação de taxas. Porém, as partes já estão próximas de um acordo.

Conforme apurado por Zero Hora, o meio-campista mantém conversas com o conterrâneo Sérgio Rochet e é aguardado em Porto Alegre pelo Colorado nos próximos dias.

Estratégia para reforços

As chegadas de Alan Rodríguez e Richard, contratado recentemente do futebol turco, fazem parte de uma estratégia do técnico Roger Machado de resolver o problema do desgaste físico em meio a três competições.

Afinal, na avaliação do treinador, o meio-campo é o setor mais exigido do seu time. Logo, é onde são necessárias mais peças de reposição.

— Pelo nosso modelo de jogo, os jogadores mais desgastados são naturalmente os de centro. No modelo em que a gente quer pressionar mais alto e escolhe um dos volantes para subir, eles são um pouco mais sacrificados. Então, desde o ano passado eu sempre falei para os atletas que os jogadores de meio-campo vão aguentar 60 ou 70 minutos e eu vou precisar de peças novas e frescas —explicou Roger, após a vitória por 2 a 1 sobre o Santos, nesta quarta (23).

Por este motivo, Thiago Maia e Bruno Henrique vêm sendo frequentemente substituídos por Luiz Otávio e Diego Rosa. Em breve, porém, o treinador contará também com Richard, Alan Rodríguez e Ronaldo, que está voltando do departamento médico.

Rodízio no meio-campo

A ideia é promover uma espécie de rodízio, no qual os titulares do setor serão quase sempre substituídos no início do segundo tempo, mas por atletas de nível semelhante.

— O Bruno hoje saiu e saiu também no jogo passado. Aí a minutagem diminui. O Thiago saiu um pouquinho antes do final do jogo. A gente vai contando esses minutos. Eu acho que a gente aguentou bem, mas eu vi no final do final do jogo vários dos nossos jogadores derrubados no chão ali de desgaste — preocupa-se Roger.