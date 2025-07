O Inter formalizou uma proposta para contratar o volante colombiano Juan Portilla , destaque do Talleres, da Argentina. Embora a oferta tenha sido recusada pelo clube argentino, as conversas seguem em andamento e o negócio ainda não está descartado . Além do Colorado, River Plate e Atlético-MG também estão na disputa pelo jogador.

A proposta do Inter por Juan Portilla foi revelada inicialmente pelo jornal argentino Olé e confirmada pela reportagem de Zero Hora. O clube gaúcho ofereceu cerca de US$ 3 milhões por 50% dos direitos econômicos do volante colombiano. No entanto, o presidente do Talleres considerou a investida aquém do esperado e já havia sinalizado à imprensa que os valores estavam abaixo do desejado.