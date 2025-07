Inter faz proposta para contratar meio-campista uruguaio

Alan Rodriguez tem contrato com o Argentinos Juniors até dezembro de 2027.

A informação da proposta foi divulgada inicialmente pelo jornalista argentino Cesar Luis Merlo e confirmada por Zero Hora .

Nos últimos dias, a direção colorada ofereceu 4 milhões de dólares (R$ 21,8 milhões) para adquirir 80% dos direitos econômicos do jogador. O Argentinos Juniors é dono de 50% dos direitos e a outra metade pertence ao Boston River.

Até o momento, a proposta ainda não teve avanços. O Argentinos Juniors tem sinalizado que gostaria de receber 6 milhões de dólares (R$ 32,7 milhões) para vender o atleta, mas segue aberto a discutir valores com o Colorado.

Alan Rodriguez tem contrato com o Argentinos Juniors até dezembro de 2027. Apesar de atuar sempre como segundo volante no clube argentino, também já foi utilizado mais adiante no meio-campo.