Inter faz promoção para sócios e projeta 25 mil torcedores para reinício do Brasileirão

Clube abriu vendas na manhã de terça-feira. (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

O Inter realiza uma promoção de ingressos para sócios comparecerem ao Beira-Rio na retomada do Brasileirão. A projeção atual prevê 25 mil torcedores no jogo contra o Vitória, agendado para iniciar às 16h30min do próximo sábado (12).

As vendas começaram ainda na manhã de terça-feira (8), com 80% de desconto para a modalidade Campeão do Mundo, com acesso aos Portões 3 e 7, a custo de R$ 14. Já nas áreas livres, o valor é de R$ 44.

Isenção

Os sócios da modalidade Nada Vai Nos Separar, que costumeiramente contam com 20% de desconto, têm 40% de isenção para garantir ingressos nos dois setores, com preços que variam entre R$ 42 e R$ 132.

Como chega o Inter

O Colorado precisa vencer o time de Salvador para deixar a zona de rebaixamento. Enquanto os comandados de Roger Machado abrem o Z-4, os baianos aparecem uma posição acima, com os mesmos 11 pontos, mas saldo de gols superior (-4 contra -6).

Ingressos para Inter x Vitória. Reprodução / Inter