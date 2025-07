Inter espera ter laterais titulares disponíveis contra o Vitória

O treino do Inter da manhã desta terça-feira (8) teve Bernabei e Aguirre trabalhando separados do grupo, mas com chuteiras. Depois de conviverem com problemas clínicos, os dois laterais estão próximos do retorno, e a comissão técnica espera contar com eles na próxima partida, contra o Vitória, no sábado (12).