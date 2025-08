Inter espera mais de 40 mil torcedores contra o Fluminense

Inter espera grande público pela importância da partida. Camila Hermes / Agencia RBS

O Inter deve ter um grande público no Beira-Rio diante do Fluminense, na quarta-feira (30). A partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil acontece às 21h30min.

Nesta terça-feira (29), o clube confirmou que espera mais de 40 mil torcedores na casa colorada. A venda de entradas iniciou no último dia 24.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo portal Mundo Colorado, onde também é feito o check-in. Os valores dos bilhetes ficam entre R$ 21 e R$ 299.

Seguindo a Lei Geral do Esporte, a entrada no Beira-Rio ocorrerá somente via reconhecimento facial, sem possibilidade de uso de carteirinha ou ingresso físico para acessar as catracas.

Confira o valor dos ingressos para Inter x Fluminense

Tabela de valores divulgada pelo Inter. Divulgação / Inter