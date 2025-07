Inter entra com efeito suspensivo para tentar a liberação de Vitão contra o Vitória

O Inter se movimenta nos bastidores para ter Vitão, contra o Vitória, na retomada do Brasileirão . O zagueiro, suspenso pelo STJD, há algumas semanas, por declarações após a derrota para o Corinthians, tem dois jogos para cumprir. O Departamento Jurídico entrou com efeito suspensivo para permitir a utilização.

Os advogados colorados ingressaram com a medida, nos últimos dias, para autorizar a escalação do defensor até o julgamento do recurso no Pleno do STJD. A punição foi aplicada pela Primeira Comissão Disciplinar de Justiça Desportiva em 23 de junho.