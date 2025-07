Inter divulga relacionados para jogo contra o Santos pelo Brasileirão

O Inter já está em São Paulo, onde enfrentará o Santos nesta quarta-feira (23), pela 16ª rodada do Brasileirão. Ao todo, 23 atletas foram relacionados. Para o confronto, Roger Machado terá força máxima .

De acordo com o Inter, o goleiro sofreu lesão meniscal . Ele será submetido a procedimento de artroscopia, ficando fora dos próximos compromissos.

Provável time

O Colorado encerrou nesta terça-feira (22) a preparação para o confronto contra o Santos. Na atividade, Roger Machado apontou para a possibilidade de repetir o time que venceu o Ceará no último domingo (20).

Assim, o Inter deve ir a campo com Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique; Wesley, Alan Patrick e Carbonero; Borré.

Os relacionados

