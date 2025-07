Inter confirma seis retornos entre os relacionados para encarar o Vitória

O Inter divulgou, no início da tarde deste sábado (12), os relacionados para encarar o Vitória, às 16h30min, no Beira-Rio. A lista tem seis retornos entre titulares e reservas para a partida de retomada do Brasileirão. Destaque para Rochet e Mercado, dois dos principais líderes do elenco, que devem atuar pela primeira vez no Beira-Rio.