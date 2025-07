O Inter confirmou na manhã desta sexta-feira (18) um novo contrato com Vitinho . O atacante prorrogou o vínculo a partir de normativa da Fifa que permite aos atletas de clubes da Ucrânia e da Rússia assinarem com equipes até junho de 2026.

O ponta poderá ficar em definitivo no Colorado após esse período já que seu contrato com o Dínamo de Kiev já terá se encerrado . O acordo estava fechado há semanas, mas os últimos trâmites foram resolvidos recentemente.

Estatísticas

O atacante, contratado no começo da temporada, tem 26 partidas com a camisa colorada e seis gols marcados. Ele ocupou espaço de titular na equipe de Roger Machado durante alguns jogos do primeiro semestre, mas enfrentou também uma lesão na mão em abril e perdeu espaço no Brasileirão.