Inter busca empate no final contra o Vasco e segue no meio da tabela do Brasileirão

Carbonero marcou gol de empate colorado nos minutos finais. Renan Mattos / Agencia RBS

Um primeiro tempo preguiçoso, modorrento e desinteressado foi o suficiente para o Inter perder pontos para o Vasco, em casa, pela 17ª rodada, e não dar o salto que esperava no Brasileirão. Nem mesmo uma segunda etapa mais vertical, intensa e criativa evitou o empate em 1 a 1, que só veio nos acréscimos, quando o adversário tinha um jogador a menos, após a expulsão de Léo Jardim.

O resultado mereceu vaias dos pouco mais de 13 mil colorados que encararam a chuva incessante do domingo em Porto Alegre. Um resultado que quebra a sequência de três vitórias construídas até então e devolve a interrogação sobre o real potencial do time às vésperas de abrir as oitavas da Copa do Brasil, na quarta, contra o Fluminense, no Beira-Rio.

Quem esperava grandes preservações do Inter por conta da Copa do Brasil se enganou feio. Dos titulares recentes, Roger só tirou da equipe Carbonero, e escalou Gustavo Prado. A outra troca, Clayton Sampaio na zaga, só ocorreu porque Vitão estava suspenso. O técnico, porém, não contou com Valencia, que sofreu uma pancada no treino.

No Vasco, Fernando Diniz repetiu a formação das últimas partidas, com um quarteto ofensivo formado por Nuno Moreira, David, Rayan e Vegetti.

Vasco abre o placar

A partida começou diferente da forma imaginada. Foi o Vasco quem começou pressionando, tirando espaço e levando perigo. Aos 10 minutos, em cobrança de falta originada de um erro de saída de bola, o gol dos visitantes só não saiu porque o cabeceio de Vegetti passou a centímetros da trave de Rochet.

Aos 14, Piton foi à linha de fundo e cruzou para o centroavante, que cabeceou — mas Bernabei desviou para escanteio. Aos 18, Paulo Henrique trouxe da direita para o centro e chutou de pé esquerdo. A bola resvalou na zaga e Rochet fez uma grande defesa.

A prova da desconcentração do Inter foi aos 23 minutos. No primeiro desarme que poderia virar ataque perigoso, Alan Patrick, Wesley e Borré foram na mesma bola e nenhum deles dominou, foi cada um deixando para o outro e o Vasco recuperou a posse.

Aos 25, novamente os visitantes deixaram de abrir o placar. Rayan avançou pela esquerda e cruzou. Vegetti, sozinho, escorou de pé direito, por cima do travessão. A situação do Inter era tão ruim que Rochet, mesmo empatando em casa, ficou um tempo deitado, pediu atendimento médico, enquanto os jogadores colorados conversavam entre si e tentavam se achar em campo.

Quando o Inter finalmente conseguiu ir ao ataque, aproveitando um erro de Léo Jardim, levou o contragolpe fatal. Aguirre errou um passe na frente e o Vasco saiu em velocidade. Rayan foi lançado às costas da defesa, pelo lado esquerdo, entrou na área e bateu sem chances para Rochet: 1 a 0, aos 29 minutos.

Colorado tenta reagir

Só a partir da desvantagem o Inter acordou. E criou três chances claras em dois minutos. Aos 37, sua primeira conclusão foi bonita. Gustavo Prado bateu da esquerda, no ângulo, e Léo Jardim fez uma defesaça, no ângulo. Na cobrança do escanteio, Clayton Sampaio saltou mais alto do que a zaga e cabeceou, a bola encontrou a trave. Na sequência, Bernabei cruzou, Borré cabeceou e Léo Jardim salvou de novo.

O Vasco voltou a assustar aos 44. Após bola afastada de cobrança de falta, David pegou o rebote e bateu, de fora da área: Rochet se atirou para salvar.

No último lance de perigo do primeiro tempo, Alan Patrick cobrou uma falta frontal. A bola passou por cima da barreira e bateu no travessão antes de sair. Nem esse lance nem o final mais interessado impediu o time de ouvir vaias no intervalo.

Segundo tempo

O resultado adverso fez Roger lançar mão de seu único titular preservado já na volta do vestiário. Ele tirou Gustavo Prado e colocou Carbonero.

O Inter pareceu mais atento, ao menos nos primeiros movimentos do segundo tempo. Aos quatro minutos, Alan Patrick cobrou escanteio, Clayton cabeceou e Léo Jardim defendeu. Na saída de bola, os colorados pressionaram e o goleiro teve de se jogar nos pés de Borré para impedir o empate.

A igualdade, aliás, só não veio aos sete porque Mauricio Lemos estava atento. Ele cortou em cima da linha uma cabeçada de Wesley que já tinha passado por Léo Jardim.

Com a pressão, Roger percebeu que o Vasco não oferecia mais tanto perigo na faixa central. Então, aos 17, colocou Bruno Tabata no lugar de Bruno Henrique. Nesse minuto, em cobrança de escanteio, Bernabei chutou de fora da área e Léo Jardim se espichou todo para espalmar.

Aos 23, outra chance clara. Carbonero e Alan Patrick tabelaram, o capitão deixou o colombiano na cara do gol. O chute ainda teve um leve desvio e beijou o travessão do Vasco.

Aos 26, um susto. O Vasco conseguiu chegar ao ataque e, em uma troca de passes, Nuno Moreira recebeu sozinho. Ele foi solidário e deixou Vegetti sem goleiro. Mas o centroavante se precipitou e ficou impedido.

Roger, neste momento, fez mais duas trocas. Ele tirou Wesley e Alan Patrick para colocar Vitinho e Raykkonen.

Aos 36, pela quarta vez, Bernabei chutou de fora da área. Leo Jardim espalmou para a frente e Lemos impediu que Borré pegasse o rebote.

O jogo, logo depois disso, ficou parado quatro minutos para substituições e atendimento médico a Lucas Piton. Quando a partida se preparava para recomeçar, Léo Jardim se atirou no chão, em um movimento claro de cera. O árbitro foi conferir e expulsou o goleiro, que já tinha levado cartão amarelo pelo mesmo motivo.

Empate nos acréscimos

Após oito minutos de paralisação, o jogo foi reiniciado. E no primeiro ataque sob o novo goleiro, o empate chegou. Eram 45 minutos, Clayton Sampaio teve espaço na entrada da área, chutou cruzado. A bola passou por todo mundo e Tabata pegou a sobra. Ele devolveu para o meio, a zaga do Vasco se atrapalhou e Carbonero achou o cantinho de Daniel, que não alcançou: 1 a 1.

Foram nove minutos de acréscimo, e de pressão do Inter. Aos 47, Carbonero tentou duas vezes de fora da área no mesmo lance. Daniel defendeu a primeira e, na segunda, a bola encobriu o travessão. Apesar de ter tentado bastante, não conseguiu furar o bloqueio. Um resultado frustrante pela expectativa criada.

BRASILEIRÃO — 17ª RODADA — 27/7/2025

INTER (1)

Rochet; Aguirre, Clayton Sampaio, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique (Bruno Tabata, 17'/2ºT); Wesley (Raykkonen, 28'/2ºT), Alan Patrick (Vitinho, 28'/2ºT) e Gustavo Prado (Carbonero, int.); Borré.

Técnico: Roger Machado

VASCO (1)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Mauricio Lemos, Lucas Freitas e Lucas Piton (Vitor Luis, 38'/2ºT); Hugo Moura, Tchê Tchê (Luiz Gustavo, 47'/2ºT); Nuno Moreira (Daniel, 43'/2ºT), David (Thiago Mendes, 28'/2ºT) e Rayan (Garré, 38'/2ºT); Vegetti.

Técnico: Fernando Diniz

GOL: Rayan (V), aos 29 minutos do 1º tempo; Carbonero (I), aos 45 minutos do 2º tempo;

CARTÕES AMARELOS: Clayton Sampaio (I); Paulo Henrique, Léo Jardim, Lucas Piton (V);

CARTÃO VERMELHO: Léo Jardim (V);

LOCAL: Beira-Rio;

PÚBLICO: 13.188 (12.214 pagantes);

RENDA: R$ 325.681;

ARBITRAGEM: Flávio Rodrigues de Souza (Fifa), auxiliado por Alex Ang Ribeiro e Daniel Luis Marques (trio de SP). VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR).