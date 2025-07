Inter anuncia que manterá promoção de ingressos para jogo contra o Vasco pelo Brasileirão

31.976 pessoas foram ao jogo contra o Ceará. Duda Fortes / Agencia RBS

O Inter anunciou nesta terça-feira (22) que manterá a promoção para sócios para o jogo contra o Vasco, pelo Brasileirão. A partida ocorre domingo (27), às 18h30min, no Beira-Rio.

Sócios e sócias têm direito a entrada para acompanhante nas Áreas Livres e nos portões 2, 3 e 7 por R$ 10 reais.

A promoção se aplica a todas as modalidades, com exceção da "Coloradinho" e da "Academia do Povo".

Check-in

O check-in para o confronto contra os cariocas foi liberado na tarde de segunda-feira (21), enquanto a venda de ingressos para associados e associadas estará disponível a partir das 17h de quarta-feira (23).

Seguindo a Lei Geral do Esporte, a entrada no Beira-Rio ocorrerá somente via reconhecimento facial, sem possibilidade de uso de carteirinha ou ingresso físico para acessar as catracas.