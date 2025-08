Inter anuncia promoção de ingressos para o jogo contra o São Paulo

Direção tenta mobilizar o torcedor colorado. Omar Freitas / Agencia RBS

Buscando mobilizar a torcida, a direção do Inter anunciou uma promoção de ingressos para a partida contra o São Paulo, que será disputada no domingo (3), no Beira-Rio. Sócios de todas as modalidades — exceto o Sócio Coloradinho — poderão levar um acompanhante gratuitamente para o jogo marcado para as 20h30min.

A promoção foi divulgada pelo clube na tarde desta quinta-feira (31). Como a venda de ingressos já havia sido iniciada, os sócios que já compraram ingresso para um acompanhante terão o valor reembolsado.

O clube ainda não atualizou os números da venda de ingressos para o confronto com os paulistas, mas a expectativa, com a promoção, é de um bom público na partida válida pela 18ª rodada do Brasileirão.

Os ingressos estão disponíveis no site do Mundo Colorado. A realização da biometria facial é obrigatória para o acesso ao estádio Beira-Rio.