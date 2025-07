Inter anuncia a contratação de volante que estava no futebol turco

Volante foi anunciado pelo Inter nesta quinta-feira. Inter / Divulgação

De forma inesperada, o Inter anunciou um novo reforço para a sequência da temporada nesta quinta-feira (17). O volante Richard, que estava no Alanyaspor, da Turquia, assinou com o clube até dezembro de 2026.

Richard já está em Porto Alegre, onde realiza exames médicos para assinar com o Colorado.

— Muito feliz em poder estar vestindo essa camisa tão grande. Estou ansioso, ansioso para vestir essa camisa logo, poder estrear e ajudar o Inter. Venho para ajudar, venho para somar, fazer de tudo para que isso venha a dar tudo certo — revelou o jogador em um vídeo publicado em suas redes sociais.

O jogador tem 31 anos e estava no futebol turco desde 2023. No Brasil, Richard passou por clubes como Fluminense, Corinthians, Vasco, Athletico-PR, Ceará e Cruzeiro. Ele chega para compor o elenco que tem pela frente Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores.

Em 2021 foi campeão da Copa Sul-Americana pelo Athletico-PR. Dois anos antes, conquistou o Campeonato Paulista pelo Corinthians.

Há dois anos, Richard deixou o Cruzeiro e foi jogar no futebol turco. Na mesma época, o atleta foi afastado do clube mineiro por ter o nome citado em conversas de apostadores investigados pela Operação Penalidade Máxima.

Em contato com o estafe do atleta, foi informado que o jogador foi investigado pelo STJD, mas foi absolvido do caso.

Com a chegada do volante, o Inter chega ao segundo reforço na janela do meio do ano. O lateral-direito Alan Benítez, ex-Cerro Porteño, foi o primeiro.