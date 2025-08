Inter anuncia a contratação de meio-campista uruguaio

O Inter anunciou, nesta quarta-feira (30), a contratação do meio-campista uruguaio Alan Rodríguez, de 25 anos. Ele pertencia ao Argentinos Juniors, da Argentina, e chega ao Colorado com vínculo até dezembro de 2029 .

Conheça Alan Rodríguez

Cria do Defensor de Montevidéu, começou a vida profissional no Boston River , também de seu país natal. Em agosto de 2022, foi vendido ao Argentinos Juniors por cerca de R$ 10 milhões. Desde então, são 77 jogos por lá. Marcou oito gols e deu cinco assistências.

Com 1m70cm, tem mais destaque na movimentação e na ascensão sobre os companheiros, a ponto de ser capitão do time argentino. Apesar de atuar preferencialmente como segundo volante, também já foi utilizado mais adiante no meio-campo.