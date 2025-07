Inter analisa nova investida por volante do Argentinos Juniors

Inter já realizou uma primeira oferta pelo jogador. Argentino Juniors / Divulgação

Com a prioridade de contratar um volante nesta janela, o Inter segue avaliando e prospectando opções no mercado. Um dos nomes que o clube observa e mantém negociações é o de Alan Rodríguez, do Argentinos Juniors.

Conforme apuração da reportagem de Zero Hora, as negociações entre Inter e Argentinos Juniors estão em andamento. Depois de apresentar uma primeira oferta, uma nova investida é debatida nos bastidores. Em contato com a reportagem, a diretoria do clube argentino afirmou que aguarda por uma nova proposta do time gaúcho.

Como trouxe Zero Hora, a primeira proposta do Inter foi de 4 milhões de dólares (R$ 21,8 milhões) para adquirir 80% dos direitos econômicos de Alan Rodríguez. O Argentinos Juniors é dono de 50% dos direitos e a outra metade pertence ao Boston River-URU. O clube argentino, porém, gostaria de uma oferta de 6 milhões de dólares (R$ 32,7 milhões) para vender o atleta.

Alan Rodríguez tem 25 anos e pode fazer mais de uma função. Ele tem perfil de atuar mais como um segundo volante, mas também foi utilizado como meio-campista aberto pelo lado direito, nesta temporada. Na atual temporada, o uruguaio disputou 16 jogos, com dois gols marcados e duas assistências.

Recentemente, o Boca Juniors também surgiu como interessado pelo volante, mas não chegou a apresentar uma oferta oficial. Além disso, o Boca Juniors anunciou a contratação de Leandro Paredes, campeão do mundo pela Argentina na última Copa.

A intenção da diretoria é buscar uma reposição à ausência de Fernando, que está lesionado.