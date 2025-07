Inter aguarda STJD e mantém otimismo por efeito suspensivo de Vitão

Vitão foi suspenso pelo STJD por entrevista após derrota para o Corinthians Ricardo Duarte / SCI

O Inter aguarda a decisão do STJD para utilizar ou não Vitão contra o Vitória, no sábado (11), na retomada do Brasileirão. A direção colorada tem otimismo de que poderá contar com o zagueiro na partida do Beira-Rio.

A reportagem de Zero Hora apurou que o Departamento Jurídico do Inter aguarda uma resposta do STJD sobre o pedido de efeito suspensivo para esta terça-feira (8). Ainda não há data prevista ainda para o julgamento no Pleno.

O zagueiro, suspenso pelo STJD, há algumas semanas, por declarações após a derrota para o Corinthians, tem dois jogos para cumprir. Na última semana, o Departamento Jurídico do clube entrou com efeito suspensivo para permitir tentar obter a liberação do jogador.

A condenação foi aplicada pelas declarações de Vitão depois da derrota para o Corinthians, em São Paulo, no dia 3 de maio. Ele foi enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) por “assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva”.

— A gente sabe que aqui é sempre assim. Nosso time veio de uma sequência muito boa, mas infelizmente aqui dentro a gente sempre tem que jogar contra 12. É sempre assim. Nunca o que o Bruno Henrique fez é falta para segundo amarelo. No gol anulado, o Yuri Alberto já tinha cartão e tinha que ter tomado outro. Mas é normal. Teve o pênalti do Wesley que o VAR nem chamou para olhar. Quando bota árbitro cagado para apitar jogo, vai ser assim mesmo. É sempre assim. É 11 contra 12 nesta porcaria aqui — disse Vitão após a derrota por 4 a 2, em Itaquera.

Enquanto não recebe uma resposta concreta dos tribunais, o técnico Roger Machado trabalha o time sem o zagueiro. No jogo-treino contra o Brasil de Farroupilha, o treinador optou por Clayton Sampaio na vaga.