Inter agenda jogo-treino contra o Brasil de Farroupilha

Será também uma oportunidade para observar o lateral-direito Alan Benítez , contratado junto ao Cerro Porteño. O paraguaio já vem treinando com o grupo desde o início dos trabalhos de intertemporada, no fim de semana passado.

A escolha do adversário se dá pelo calendário do futebol gaúcho. Com a desistência do Futebol com Vida em participar da Divisão de Acesso, a segunda divisão estadual tem 15 clubes neste ano, o que obrigará o Brasil de Farroupilha a folgar no próximo fim de semana.