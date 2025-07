Inter adia debate sobre renovações por foco em contratações

Jonathan Heckler / Agencia RBS

O Inter adiou o debate sobre renovações no elenco. O foco neste momento está nas contratações. A prioridade no momento, após a chegada é contratar um novo volante para substituir Fernando. Desta forma, o Colorado sonda alguns nomes no mercado na busca por um “camisa 5”.

Juan Portilla, da seleção da Colômbia e do Talleres, da Argentina, desperta o interesse. Houve uma conversa inicial entre as partes.

A decisão por primeiro focar em contratações envolve um posicionamento institucional para reforçar o plantel numericamente com jogadores de qualidade. O clube trabalha com a chance de saídas. Depois de encerradas as movimentações, as conversas pelas eventuais prorrogações devem ser retomadas.

Confiança

Há confiança e — em alguns casos garantias — de que o Inter conseguirá prorrogar os contratos. Por exemplo, Victor Gabriel tem passe fixado junto ao Sport. Basta bancar R$3 milhões para adquirir o jovem de 21 anos.

Carbonero, colombiano que pertence ao Racing, e Diego Rosa, também possuem essas cláusulas, mas com valores superiores. Tratativas diretas devem ser abertas com Fernando, Mercado, Bruno Henrique, Romero, Lucca e Lucca Drummond.

Anthoni

Uma valorização salarial está nos planos para Anthoni, cujo contrato se encerra apenas em dezembro de 2026. O jovem também tem sondagens da Europa. Sendo assim, em breve, mesmo não tendo urgência, o clube deve conceder um aumento e aumentar a relação contratual com a cria da base, titular no primeiro semestre, após longas passagens de Rochet pelo DM.

Bruno Henrique

Os três mais experientes são líderes do vestiário, mas o Inter considera que nenhum assinará vínculo sem abrir conversas com o Colorado. Bruno Henrique, o mais jovem do trio, com 35 anos, desperta o interesse de equipes do Brasil e do exterior. Mercado e Fernando se recuperam de lesões e primeiro devem ganhar sequência para depois análise sobre eventuais renovações.