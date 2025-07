Inter abre última semana de preparação com lesionados, dúvidas e possíveis reforços

Carbonero voltou a jogar após quase três meses lesionado. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O Inter começa a semana de retorno ao Brasileirão após a pausa do Mundial de Clubes para mostrar à torcida se, de fato, esse intervalo ajudará Roger Machado a corrigir os problemas que apareceram na reta final do primeiro semestre. É hora de ver se a equipe recuperou a condição física, se os atletas lesionados estão 100% e se foi possível aprimorar o entrosamento e encontrar alternativas táticas.

A única amostragem que Roger teve até agora foi o jogo-treino de sábado, no CT Parque Gigante. O Inter enfrentou o Brasil de Farroupilha e venceu por 3 a 1. Praticamente todos os jogadores foram aproveitados na atividade, à exceção de Braian Aguirre.

O lateral tem sido ausência nos treinos desde a última quinta-feira, quando sofreu uma pancada. Com dores no músculo adutor da coxa, ele acabou sendo preservado também do jogo-treino.

Em seu lugar atuou Alan Benítez, contratado durante a parada do futebol brasileiro. O paraguaio jogou no primeiro tempo, junto aos demais titulares. Vitão também ficou na equipe de baixo enquanto aguarda o efeito suspensivo que permita que jogue contra o Vitória na retomada do campeonato.

Time do jogo-treino

No primeiro tempo, o time escalado teve: Rochet; Alan Benitez, Clayton, Victor Gabriel e Ramon; Thiago Maia, Bruno Henrique, Wesley, Alan Patrick e Carbonero; Borré. Essa equipe terminou os 40 minutos em vantagem, 1 a 0, gol de Thiago Maia, que jogou como primeiro volante.

Na segunda etapa, a equipe escalada foi: Anthoni; Yan Henrique, Mercado, Vitão e Pablo; Luis Otávio, Diego Rosa, Bruno Tabata, Oscar Romero e Gustavo Prado; Enner Valencia. Os visitantes empataram logo no começo, com gol de Denilson, mas Valencia marcou duas vezes e deu os números finais da atividade.

Depois da folga de domingo, os atletas se reapresentam nesta segunda para iniciar o sprint final da preparação. Braian Aguirre deve receber atenção especial para estar apto. Existe a esperança de contar com Bernabei, mas não é uma certeza o retorno do lateral-esquerdo.

Reforços

Fora do campo, o momento é de investimentos em jogadores do meio-campo. A direção fez propostas por dois jogadores que atuam na Argentina. Um deles foi o uruguaio Alan Rodríguez, do Argentinos Jrs. O valor seria de US$ 4 milhões (cerca de R$ 24 milhões) pelo capitão da equipe. O Boca Juniors é o concorrente.

O outro é Juan Camilo Portilla, colombiano do Talleres. O clube gaúcho ofereceu cerca de US$ 3 milhões (pouco menos de R$ 18 milhões) por 50% dos direitos econômicos do volante. No entanto, o presidente do Talleres, Andres Fassi, considerou a investida aquém do esperado. O River Plate também se interessa pelo jogador.

A espera colorada para a volta aos gramados terá fim às 16h30min deste sábado. No Beira-Rio, recebe o Vitória, pela 13ª rodada do Brasileirão. O time de Roger precisa vencer para sair do Z-4.