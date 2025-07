Alan Patrick (D) marcou o único gol do jogo.

O Inter venceu o Ceará, por 1 a 0 , neste domingo (20). O duelo foi realizado no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, e válido pela 15ª rodada do Brasileirão.

O único gol do confronto foi marcado por Alan Patrick, aos 23 minutos do primeiro tempo, e garantiu mais três pontos na competição nacional. Com o resultado, o Inter chegou aos 17 pontos e assumiu a 12ª colocação.