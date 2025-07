Imprensa italiana coloca zagueiro na mira do Inter; empresário nega contato

Atleta de 29 anos foi sondado por clubes da Itália. Divulgação / Fenerbahçe

O nome do zagueiro Rodrigo Becão, do Fenerbahçe, da Turquia, tem sido ligado ao Inter. A informação foi veiculada inicialmente pelo site italiano Tutto Mercato e ganha repercussão junto à imprensa turca.

Além do Colorado, a publicação cita outros interessados no jogador de 29 anos: Udinese e a Atalanta, da Itália, Nantes, da França, e Bahia, clube que revelou o defensor.

Em contato com a reportagem de Zero Hora, o empresário do atleta confirmou sondagens italianas interessadas na contratação por empréstimo, mas nega que tenha sido procurado pelos clubes brasileiros.

De acordo com o agente, o zagueiro está a caminho de Istambul para iniciar trabalhos de pré-temporada com o Fenerbahçe, com quem tem contrato até junho de 2028. Ainda não há posição oficial do clube turco sobre a possibilidade de emprestar o atleta.

Carreira

Revelado pelo Bahia, Becão passou pelo CSKA, da Rússia, e a própria Udinese, da Itália, até chegar à Turquia, em julho de 2023. Porém, não atua desde dezembro do ano passado, quando rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito.