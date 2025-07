Histórico de dificuldade: saiba qual é o retrospecto do Inter contra o Santos na Vila Belmiro

Em 2019, Inter e Santos ficaram no 0 a 0 na Vila. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

A Vila Belmiro, palco do jogo do Inter contra o Santos, nesta quarta-feira (23), não costuma trazer boas lembranças para os colorados. Tanto que a primeira vitória gaúcha no estádio eternizado por Pelé foi ocorrer somente em 2014.

No histórico, foram 28 confrontos, com 15 vitórias dos mandantes, três dos visitantes e dez empates.

A primeira vitória

Em 2014, Inter venceu com dois gols de Aránguiz. Divulgação / Internacional

Foi com dois gols de Aránguiz e uma atuação convincente de D'Alessandro que o Inter quebrou a escrita de nunca ter vencido na Vila Belmiro.

No dia 2 de novembro de 2014, o Inter venceu o Santos, por 2 a 1, em jogo válido pela 32ª rodada do Brasileirão.

Sob o comando de Abel Braga, o Colorado ainda contava com o meia D'Alessandro e o atacante Nilmar como destaques. O gol do clube paulista, que tinha Enderson Moreira na casamata, foi marcado por Gabigol, com 18 anos à época.

Leia Mais Pela primeira vez em lados opostos, amigos Neymar e Alan Patrick são a atração de Santos x Inter

Triunfos em 2016 e 2018

A segunda vitória colorada na Vila foi nas rodadas iniciais do Brasileirão 2016. Com gol de Aylon, após escanteio, o time treinado por Argel Fucks chegou à vice-liderança da competição. Naquele ano, contudo, o clube foi rebaixado à Série B.

Aylon marcou na Vila em 2016. Ricardo Duarte/Inter / Divulgação

Quando retornou à elite do Brasileirão, em 2018, o Inter venceu novamente o Santos na Vila por 2 a 1.

Os gols foram marcados por Víctor Cuesta e Leandro Damião. Na ocasião, o centroavante alcançou a marca de 100 gols com a camisa colorada.

Duelo mais recente

Na última vez em que se encontraram na Vila Belmiro, o embate terminou empatado em 1 a 1. O Colorado, do técnico Mano Menezes, até saiu na frente com um gol de Luiz Adriano logo no primeiro minuto. No entanto, o Santos empatou na sequência com Lucas Lima.

Naquela temporada, o Inter terminou o Brasileirão na nona colocação. Já o Santos foi rebaixado à Série B pela primeira vez na história.

Últimos dez jogos na Vila Belmiro

Santos 1x1 Inter (Brasileirão 2023)

Santos 1x1 Inter (Brasileirão 2022)

Santos 2x2 Inter (Brasileirão 2021)

Santos 2x0 Inter (Brasileirão 2020)

Santos 0x0 Inter (Brasileirão 2019)

Santos 1x2 Inter (Brasileirão 2018)

Santos 2x1 Inter (Copa do Brasil 2016)

Santos 0x1 Inter (Brasileirão 2016)

Santos 3x1 Inter (Brasileirão 2015)

Santos 1x2 Inter (Brasileirão 2014)

Retrospecto geral

28 jogos

15 vitórias do Santos

3 vitórias do Inter

10 empates