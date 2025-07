Goleiro do Inter viaja para fechar com clube italiano comandado por Cesc Fàbregas

Henrique Menke estava no Inter desde os 9 anos Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O goleiro Henrique Menke, promessa da base do Inter, está próximo de ser anunciado como reforço do Como, da Itália. O atleta já foi liberado pelo clube gaúcho e viajou para definir os últimos detalhes da transação.

O modelo de negócio que vem sendo debatido é de um empréstimo de um ano, com passe fixado. A intenção é que jovem possa receber mais oportunidades e experiências, já que neste momento não teria a perspectiva de uma chance na equipe principal — até pelo número de opções que o elenco possui. A negociação vem sendo intermediada pelo empresário Vinícius Prates.

Leia Mais Quem é Henrique Menke, goleiro do Inter de 18 anos que está sendo negociado com clube italiano

No Inter desde os 9 anos

Natural de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, Henrique estava no Inter desde aos nove anos. Durante todo este período, construiu uma passagem multicampeã, com conquistas do sub-10 até o sub-17. As boas atuações chamaram a atenção da Seleção Brasileira.

No início desta temporada, aos 18 anos, fez parte do elenco que conquistou a medalha de ouro no Sul-Americano sub-20.

O Como, da primeira divisão italiana, vem chamando a atenção pelo alto investimento que tem feito. Na primeira janela do ano, o clube investiu cerca de 50 milhões de euros. Atualmente, a equipe é comandada por Cesc Fàbregas.

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.