Goleiro de 2m02cm treina pela primeira vez com o grupo principal do Inter

Luan Pain chama atenção pelo 2,02cm aos 17 anos. Divulgação / Internacional

O último treino do Inter antes da viagem a Santos, na manhã desta terça (22), foi marcado por uma novidade das categorias da base. O jovem goleiro Luan Pain, 17 anos, de 2m02cm de altura, treinou pela primeira vez com o grupo principal.

Há dois anos nas divisões inferiores coloradas, o arqueiro integra o grupo do sub-20 e foi chamado pelo técnico Roger Machado para compor a atividade.

A prática é comum na rotina do grupo profissional. Frequentemente a comissão técnica chama garotos do sub-20 ou até do sub-17 para completar os treinos, sem necessariamente isso significar uma promoção ou mesmo um indício de utilização na equipe.

Natural de Carazinho, Luan Pain destaca-se pela estatura, sendo o goleiro mais alto das categorias de base do Inter.

A atividade foi realizada com portões fechados e marcou a definição da escalação para o jogo contra o Santos, nesta quarta (23), às 21h30min, na Vila Belmiro.

Com as voltas de Bruno Henrique e Alan Patrick, que foram poupados do treino de segunda (21), a tendência é pela manutenção do time que venceu o Ceará, no últimdo domingo (20).

A provável escalação tem: Rochet; Braian Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia e Bruno Henrique; Wesley, Alan Patrick e Carbonero; Rafael Borré.